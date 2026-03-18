Отель «Мечта» в Чернолучье продолжает работу и запускает весенние акции для гостей

Отель готов принять как любителей активного досуга, так и тех, кто предпочитает спокойный семейный отдых.

Отель «Мечта» в Чернолучье продолжает принимать гостей в обычном режиме. Изменения в правовом статусе земельных участков не отразились на работе комплекса: для отдыхающих по-прежнему доступны все основные сервисы, а к весеннему сезону здесь подготовили специальные предложения.

Как сообщили в отеле, «Мечта» работает в полном объеме. Гости могут воспользоваться крытым бассейном, рестораном, проживанием в коттеджах и бунгало, а также инфраструктурой для активного отдыха.

– Отель продолжает функционировать в полном объеме, и мы гарантируем высокий уровень обслуживания и комфорт для наших гостей. Мы с уверенностью смотрим в будущее и продолжаем улучшать инфраструктуру, чтобы обеспечить посетителям качественные условия для отдыха, – отметила управляющая отелем.

Комплекс, расположенный на арендованных земельных участках, готовится к масштабным переменам: в начале 2026 года стартует обновление инфраструктуры. Мы внедряем дополнительные стандарты безопасности и комфорта, а современные системы защиты уже работают во всех зданиях. Гостей по‑прежнему ждут парковка, трансфер и круглосуточная поддержка.

К весеннему сезону в «Мечте» подготовили специальные предложения для семейного отдыха. До 28 марта действует акция «Дети бесплатно»: при бронировании проживания от одних суток дети от 3 до 12 лет могут проживать бесплатно с воскресенья по пятницу.

Кроме того, до 30 апреля проходит акция «Весеннее настроение в «Мечте». При заездах от двух ночей в будние дни гости получают скидку 20 %. В программу отдыха входят посещение термального бассейна, бань и ресторана с обновленной шведской линией.

В отеле отмечают, что площадка ориентирована как на семейный отдых, так и на гостей, которые ищут спокойствие и уединение на природе. Для активного досуга предусмотрены спортивные площадки и прогулки по окрестностям Чернолучья.

Все подробности можно узнать в отделе продаж по телефону 21-80-63, на сайте или в группе ВК.