Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Она будет средней силы.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня Омск снова накрыла магнитная буря. Она началась около 09:00 и продлится до завтрашнего полудня.
Сегодня буря достигнет уровня G2 (средняя буря). Завтра она будет слабой – уровня G1.
Отметим, что сейчас Солнце находится в активной фазе цикла, поэтому бури случаются часто. Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс вновь увидеть полярное сияние.
·Общество

Она будет средней силы.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня Омск снова накрыла магнитная буря. Она началась около 09:00 и продлится до завтрашнего полудня.
Сегодня буря достигнет уровня G2 (средняя буря). Завтра она будет слабой – уровня G1.
Отметим, что сейчас Солнце находится в активной фазе цикла, поэтому бури случаются часто. Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс вновь увидеть полярное сияние.