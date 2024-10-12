Омск-Информ
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·Общество

Они продолжатся в регионе и в следующем году.
Руководитель Омского планетария Владимир Крупко объяснил участившиеся магнитные бури максимальной солнечной активностью. Как сообщил он «Ом1», она сохранится и в следующем году.
– Есть цикл солнечной активности – каждые 11 лет. Активность растет и падает. Магнитные бури зависят от активности Солнца, которая сейчас максимальная, и, может быть, это продолжится в следующем году. Потом она будет падать, и количество магнитных бурь уменьшится практически до нуля. Живем мы таким образом миллиарды лет, и все нормально, – сообщил Крупко.
Отметим, что сегодня в Омске завершилась очередная двухдневная магнитная буря. Она достигла уровня G4 (очень сильная буря).
·Общество

Они продолжатся в регионе и в следующем году.
Руководитель Омского планетария Владимир Крупко объяснил участившиеся магнитные бури максимальной солнечной активностью. Как сообщил он «Ом1», она сохранится и в следующем году.
– Есть цикл солнечной активности – каждые 11 лет. Активность растет и падает. Магнитные бури зависят от активности Солнца, которая сейчас максимальная, и, может быть, это продолжится в следующем году. Потом она будет падать, и количество магнитных бурь уменьшится практически до нуля. Живем мы таким образом миллиарды лет, и все нормально, – сообщил Крупко.
Отметим, что сегодня в Омске завершилась очередная двухдневная магнитная буря. Она достигла уровня G4 (очень сильная буря).