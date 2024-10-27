Омск-Информ
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·Общество

Девочки неплохо держатся в седле. 

Бывший омский министр спорта Дмитрий Крикорьянц рассказал об увлечении внучек конным спортом.

Советник губернатора по спорту, мастер спорта СССР по фехтованию на саблях поведал, что две его наследницы проводят воскресный день в конном манеже. 

– У девчонок очень хорошо получается, хотя всего пятое занятие! – поделился гордый дед.

И разместил в своем телеграм-канале снимки с внучками. Судя по снимкам, девочки неплохо держатся в седле и души не чают в лошадях.

·Общество

Девочки неплохо держатся в седле. 

Бывший омский министр спорта Дмитрий Крикорьянц рассказал об увлечении внучек конным спортом.

Советник губернатора по спорту, мастер спорта СССР по фехтованию на саблях поведал, что две его наследницы проводят воскресный день в конном манеже. 

– У девчонок очень хорошо получается, хотя всего пятое занятие! – поделился гордый дед.

И разместил в своем телеграм-канале снимки с внучками. Судя по снимкам, девочки неплохо держатся в седле и души не чают в лошадях.