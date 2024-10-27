Представителям фэшн-индустрии подготовили показы и выступления от действующих местных кутюрье.

Сегодня, 27 октября, в Омске начался форум специалистов фэшн-индустрии Сибири. На одной площадке собрались омские производители одежды, аксессуаров, обуви. На показе представлены работы восьми омских дизайнеров.

Кроме того, выступят 10 экспертов, каждый из которых подготовил тематическую лекцию или мастер-класс. Так, стилист и продюсер fashion-съемок и модных показов Гала Сергеева расскажет про моду будущего: новое сознание, тренды и технологии. А темой для выступления основателя российского бренда Анны Попадюк станет «Локальная мода: как создать успешный бренд, используя ресурсы своего региона».

В целом тематика выступлений рассчитана как на начинающих специалистов в сфере моды и красоты, так и на профессионалов.