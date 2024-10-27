Кондитерское изделие из ягод княженики разработано для диабетиков.

В полку омских разработок полезных продуктов прибыло. Вслед за хлебом из фиолетовой пшеницы ученые Омского государственного аграрного университета разработали и запатентовали мармелад с повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом. Продукту полезные свойства позволяют сохранить сок ягоды княженики, сироп топинамбура и водоросли спирулины.

Мармелад могут употреблять диабетики, уточняет ТАСС. Это особенно актуально, учитывая, что в России от 10 до 12 млн человек страдают диабетом.

– Изобретение обеспечивает получение желейного мармелада для диетического питания с высокой пищевой и биологической ценностью, органолептическими показателями, высокими профилактическими свойствами, – указано в патенте.

Княженика похожа по внешнему виду на малину и произрастает на севере России. Сок этой ягоды, по данным ученых, содержит большое количество витаминов, микроэлементов, а также лимонную и яблочную кислоту, дубильные вещества, сапонины, флавоноиды, фитонутриенты, эфирные масла, антоцианы.