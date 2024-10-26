Во фразе, знакомой с детства миллионам россиян, неожиданно увидели скрытый смысл и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Представители общественности написали обращение в министерство культуры РФ с предложением запретить классическое произведение Пушкина – «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», сообщает телеграм-канал SHOT. Общественники заявили, что всем известная фраза «по усам текло, а в рот не попало» имеет скрытый смысл и пропагандирует гомосексуальные связи.

Несколько анекдотичную ситуацию прокомментировал известный адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что нужно знать русский культурный код и больше читать классиков. Это поможет лучше понимать, о чем идет речь в том или ином произведении.

– Что касается сказок Пушкина, и не только его, герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых, поскольку, по преданиям, еда и напитки были проводниками в мир мертвых. Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть, - отметил эксперт.

Общественная организация, направившая странное обращение в Минкульт, не называется.