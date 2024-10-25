Разработкой гаджета занимались студенты аграрного университета.

Студенты землеустроительного факультета ОмГАУ создали смарт-часы, с помощью которых можно автоматически вызвать скорую помощь, сообщает «Трамплин». Концепция часов строится вокруг системы оповещения и связи, действующей на базе гаджета.

Также в устройстве есть шагомер, измерение пульса, давления и кислорода в крови. Часы могут собирать все данные, которые нужны врачам для дистанционных консультаций и постановки диагноза.

Например, гаджет можно использовать для суточного мониторинга артериального давления. Разработчики уверены, что с помощью часов медики смогут дистанционно наблюдать за больными.

– Часы нужно носить постоянно, чтобы быть уверенным в своём здоровье. Они имеют длительное время автономной работы – до двух недель, удобный ремешок для комфортного ношения даже во время сна, а также они водонепроницаемы, что позволяет не снимать их во время гигиенических процедур, – рассказали разработчики.

В будущем студенты хотят совершенствовать смарт-часы, выпуская обновления программного обеспечения с дополнительными функциями и улучшением тех, которые уже есть.