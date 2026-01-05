Гаджет – это не вредно: омский врач оценила влияние смартфонов на зрение

Вместо зависания в телефоне офтальмолог советуют провести каникулы на свежем воздухе.

Современные дети проводят много времени с экранными устройствами, в результате чего у них развивается компьютерный зрительный синдром, говорят офтальмологи. Он сопровождается или проявляется несколькими симптомами, прежде всего это развитие сухого глаза.

– Он развивается потому, что количество мигательных движений в обычной жизни в минуту у нас где-то около 12–15 раз, а когда мы смотрим в экран, количество мигательных движений сокращается до 3–5 в минуту. Естественно, глаз за это время просто пересыхает, слезная пленка быстро рвется и возникает этот синдром, – говорит доцент кафедры офтальмологии Омского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Евгения Молчанова.

Офтальмологи предупреждают – при длительном работе с гаджетами на близком расстоянии наши мышцы, которые находятся внутри глаз и отвечают за переключение зрения вдаль и вблизи, все время пребывают в состоянии напряжения.

– Представьте, ребенок находится 2-3 часа непрерывно за этим экранным устройством. Сравнить это можно вот с чем: если мы сядем вприсядочку и посидим 2-3 часа в такой позе. Встать из этой позы, наверное, сможет не каждый, и после этого наши ножки, конечно, будут испытывать проблемы. То же самое испытывает наш глаз, когда мы смотрим в какое-то экранное устройство, – отметила кандидат медицинских наук.

Риски перенапряжения ведут к близорукости, а восстановить обратно или ликвидировать этот минус не представляется возможным. Поэтому офтальмологи выработали определенную формулу работы с экранными устройствами.

– Выглядит она так: 20-20-20. Это значит, что каждые 20 минут мы должны прервать работу с гаджетами хотя бы на 20 секунд и посмотреть куда-то вдаль на расстояние 20 футов, что соответствует примерно 5-6 метрам. Лучше всего, если вы подойдете к окну и посмотрите куда-то вдаль, на небо, на птичек, на деревья, на облака. Посмотрите даже на то, что находится, допустим, в окне напротив, это тоже будет разгрузкой для ваших глаз, – советует Молчанова.

Родителям юных омичей следует помнить, что основным фактором, противодействующим развитию близорукости у детей, является время, которое они проводят на свежем воздухе. Это доказано Национальным институтом миопии. Если ребенок не гуляет 2 часа в день на свежем воздухе, это является фактором риска того, что близорукость у него разовьется вне зависимости от того, насколько долго или недолго он пользуется экранными устройствами в день. Поэтому основным профилактическим мероприятием на сегодняшний день является прогулки на свежем воздухе.