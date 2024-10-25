Образовательные учреждения допустили нарушения санитарного законодательства. Роспотребнадзор выдал школам предписания.
С начала нового учебного года сотрудники омского Роспотребнадзора провели 40 проверок организации питания в школах города. Специалисты направляли в лаборатории образцы блюд, а также пробы с кухонной и столовой посуды. Далеко не во всех учебных заведениях ситуация беспроблемная.
– Нарушения выявлены в 8 общеобразовательных учреждениях, выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений, – сообщили в ведомстве.
Наиболее частые нарушения требований санитарного законодательства в омских школах:
- нарушения условий отбора и хранения суточных проб;
- несоблюдение условий хранения и реализации пищевой продукции;
- несоблюдение режима мытья столовой и кухонной посуды;
- нарушения в части маркировки производственного инвентаря.
Роспотребнадзор намерен и дальше контролировать организацию питания в образовательных учреждениях.