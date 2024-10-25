Омск-Информ
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·Образование

Образовательные учреждения допустили нарушения санитарного законодательства. Роспотребнадзор выдал школам предписания.

С начала нового учебного года сотрудники омского Роспотребнадзора провели 40 проверок организации питания в школах города. Специалисты направляли в лаборатории образцы блюд, а также пробы с кухонной и столовой посуды. Далеко не во всех учебных заведениях ситуация беспроблемная.

– Нарушения выявлены в 8 общеобразовательных учреждениях, выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений, – сообщили в ведомстве.

Наиболее частые нарушения требований санитарного законодательства в омских школах:

  • нарушения условий отбора и хранения суточных проб;
  • несоблюдение условий хранения и реализации пищевой продукции;
  • несоблюдение режима мытья столовой и кухонной посуды;
  • нарушения в части маркировки производственного инвентаря.

Роспотребнадзор намерен и дальше контролировать организацию питания в образовательных учреждениях.

·Образование

Образовательные учреждения допустили нарушения санитарного законодательства. Роспотребнадзор выдал школам предписания.

С начала нового учебного года сотрудники омского Роспотребнадзора провели 40 проверок организации питания в школах города. Специалисты направляли в лаборатории образцы блюд, а также пробы с кухонной и столовой посуды. Далеко не во всех учебных заведениях ситуация беспроблемная.

– Нарушения выявлены в 8 общеобразовательных учреждениях, выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений, – сообщили в ведомстве.

Наиболее частые нарушения требований санитарного законодательства в омских школах:

  • нарушения условий отбора и хранения суточных проб;
  • несоблюдение условий хранения и реализации пищевой продукции;
  • несоблюдение режима мытья столовой и кухонной посуды;
  • нарушения в части маркировки производственного инвентаря.

Роспотребнадзор намерен и дальше контролировать организацию питания в образовательных учреждениях.