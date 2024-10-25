В общей сложности они наловили 700 экземпляров.

Полицейские в Крутинском районе завершили расследование сразу трех уголовных дел в отношении шести местных жителей в возрасте от 23 до 56 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Как оказалось, в мае нынешнего года сельчане разбились по парам и во время нереста, когда рыбалка запрещена, организовали незаконную добычу в трех локациях озера Ик Крутинского района. Для этого они использовали лодки и запрещенные орудия вылова – сети. Злоумышленники были задержаны инспекторами Росрыболовства и переданы прибывшим сотрудникам полиции. Разрешений на право вылова рыбы ни у кого из задержанных не оказалось.

С мест происшествий изъят незаконный улов, суммарно более 700 экземпляров пеляди, окуня, карпа и золотого карася на сумму 1 млн рублей. Ущерб уже возмещен.

Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными актами направлены в Крутинский районный суд для рассмотрения по существу. Браконьерам грозит до 5 лет тюрьмы.