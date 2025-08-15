Мужчины промышляли рыбами, занесенными в Красную книгу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двоих жителей Черлакского района Омской области. Их подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

По предварительным данным, мужчины 47 и 52 лет взяли запрещенную плавную сеть и на моторной лодке расставили ее на Иртыше у рабочего поселка Черлак. С помощью сети рыбаки поймали восемь сибирских осетров, занесенных в Красную книгу. В результате их действий государству был нанесен материальный ущерб в размере 3 млн 850 тыс. рублей.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия. Браконьерам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.