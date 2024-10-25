Омск-Информ
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·Общество

В регионе обмолочено 99,4 % посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Уборочная почти завершена.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа сообщил, что в 27 из 32 районов Омской области завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур. В этом году аграриям удалось собрать рекордный урожай.

– Всего зерновых и зернобобовых культур обмолочено на площади 1 млн 988 тыс. га, это 99,4 % от плана, намолочено зерна – 3 млн 903 тыс. тонн при  урожайности 19,6 ц/га, – написал министр в своем телеграм-канале. 

Для сравнения, в прошлом году в регионе собрали 2,65 млн тонн зерна. Нынешняя кампания проходила в условиях интенсивных дождей летом и весеннего половодья, в целом ряде районов области вводили режим ЧС. Несмотря на это, удалось собрать почти четыре миллиона тонн зерна.

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·Общество

В регионе обмолочено 99,4 % посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Уборочная почти завершена.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа сообщил, что в 27 из 32 районов Омской области завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур. В этом году аграриям удалось собрать рекордный урожай.

– Всего зерновых и зернобобовых культур обмолочено на площади 1 млн 988 тыс. га, это 99,4 % от плана, намолочено зерна – 3 млн 903 тыс. тонн при  урожайности 19,6 ц/га, – написал министр в своем телеграм-канале. 

Для сравнения, в прошлом году в регионе собрали 2,65 млн тонн зерна. Нынешняя кампания проходила в условиях интенсивных дождей летом и весеннего половодья, в целом ряде районов области вводили режим ЧС. Несмотря на это, удалось собрать почти четыре миллиона тонн зерна.

1429