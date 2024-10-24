Это растение выбрали для озеленения территории из-за стойкости к холодам и неприхотливости.

В Омске высадили 40 саженцев сербской ели в рамках реализации инициативного проекта омичей «Бульвар лицеистов». Он предусматривает озеленение на территории от инженерно-технологического лицея и детского сада № 278 вдоль домов 4-3-5 по улице 75-й Гвардейской Бригады до центральной магистрали по улице 75-й Гвардейской Бригады, что в Октябрьском округе Омска.

На местности уже сделаны новые пешеходные дорожки, высажены зеленые насаждения и установлено ограждение по периметру.

Как отметил начальник отдела архитектуры Октябрьского округа Денис Чаплинский, работы по благоустройству бульвара находятся на этапе завершения, и уже на следующей неделе омичи смогут в полной мере оценить новое современное общественное пространство.