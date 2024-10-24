Об этом представители компании рассказали на круглом столе, посвященном развитию банковских MVNO.

Компания Т2 совместно с агентством «ТМТ Консалтинг» провела круглый стол, посвященный развитию банковских MVNO – виртуальных операторов мобильной связи. На сегодняшний день банковские виртуальные операторы растут опережающими темпами, их доходы выросли на 70 % в 2023 году. Оператор Т2 является в этой сфере передовым. Компания обслуживает на своей сети 54 % абонентов российского рынка виртуальных операторов.

– Банковские MVNO растут опережающими темпами: за 2023 год их доходы от мобильной связи увеличились на 70 % год к году, – рассказал генеральный директор исследовательского агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. – При этом в целом российский сегмент MVNO в 2023 году вырос на 23 % – его объем составил 69 млрд рублей. Для сравнения, весь рынок мобильной связи, включая традиционных операторов, вырос за прошлый год на 7 %.

Т2 также фиксирует двузначный рост показателей по этому направлению. Количество абонентов, которых обслуживают MVNO-партнеры на сети Т2, выросло по итогам 2023 года на 55 % год к году. Это много больше прироста предыдущего периода: по итогам 2022 года клиентская база виртуальных операторов увеличилась на 17,6 % год к году.

– Примерно 65 % клиентов MVNO, которых обслуживает оператор, приходится на банковский сегмент, – сообщила в ходе дискуссии заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева. – На сети компании работают все банковские операторы, запущенные в России, – «Газпромбанк Мобайл», «СберМобайл», «Т-Мобайл», «ВТБ Мобайл». Т2 также создает виртуального оператора совместно с ПСБ и готовится к запуску еще трех проектов в банковском сегменте.

В 2024 году Т2 перезапустила фабрику виртуальных операторов под новый формат. Компания предлагает любые сценарии запуска виртуальных операторов, от light MVNO до full MVNO. В этом году оператор упростил механику, сделав акцент на light-формате. Т2 обеспечивает легкий вход для партнеров с учетом изменений в законодательстве и минимизации затрат.

– В этом году появится коробочное решение, которое позволит запускать собственных виртуальных операторов небольшим региональным банкам и компаниям, – объяснила на круглом столе Ирина Лебедева. – Это поможет локальным партнерам пользоваться уникальными продуктовыми решениями Т2: несгораемыми остатками, обменами, возможностью делиться гигабайтами. Тем самым компании смогут создавать дополнительную продуктовую ценность, расширяя разнообразие предоставляемых сервисов за счет MVNO.

Уже сейчас Т2 помогает партнерам выполнить требования законодательства: обрабатывать запросы на верификацию данных клиентов по КСИМ. Компании-партнеры могут по обкатанной схеме присоединиться к государственной системе ИС «Антифрод», к чему также обязывает закон РФ. Она обеспечивает верификацию трафика и блокировку мошеннических вызовов с подменой вызывающего номера, маскирующихся под российских операторов связи, государственные органы и финансовые учреждения. Выделенная команда Т2 помогает формировать отчетность для регуляторных ведомств. Компании, подключившиеся к системе, уже в первые недели фиксируют сокращение фродового трафика в 10 раз.

После перезапуска фабрики MVNO партнеры получили доступ к топовым продуктам хост-оператора и «Ростелекома». Вместе с легким запуском они могут предложить клиентам цифровые сервисы: мультиподписку MiXX, домашний интернет от «Ростелекома», видеосервис Wink. Это может стать бустом и фундаментом для построения собственной экосистемы сервисов с поддержкой разных сфер жизни клиентов.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама