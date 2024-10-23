Омск-Информ
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·Образование

Власти объявили поиск подрядчика, который займется поставкой.

В Омской области уже начали подготовку к ГИА и ЕГЭ, которые пройдут в следующем году. «Региональный информационно-аналитический центр системы образования» объявил аукцион на изготовление и поставку бланков, которые будут использовать при проведении экзамена.

Начальная стоимость контракта составила 1 млн 125 тыс. рублей. Заявки от участников принимают до 29 октября.

Сообщается, что подрядчик, который возьмется за этот заказ, должен будет сделать бланки размером А3. Поставка бланков должна произойти в течение недели с даты подписания контракта.

·Образование

Власти объявили поиск подрядчика, который займется поставкой.

В Омской области уже начали подготовку к ГИА и ЕГЭ, которые пройдут в следующем году. «Региональный информационно-аналитический центр системы образования» объявил аукцион на изготовление и поставку бланков, которые будут использовать при проведении экзамена.

Начальная стоимость контракта составила 1 млн 125 тыс. рублей. Заявки от участников принимают до 29 октября.

Сообщается, что подрядчик, который возьмется за этот заказ, должен будет сделать бланки размером А3. Поставка бланков должна произойти в течение недели с даты подписания контракта.