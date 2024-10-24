Водоканал начал замену участка водопроводных сетей на улице Омской, где только за последний месяц произошло 4 повреждения.

Новый участок водопроводной сети протяженностью около 100 метров планируется проложить в течение двух недель. Затем специалистам предстоит произвести переврезку и присоединить трубопровод к городским сетям. О вынужденных ограничениях водоснабжения на время работ горожан предупредят заранее – в официальных аккаунтах социальных сетей и на сайте Омского водоканала.

– Чугунный трубопровод на улице Омской в течение октября показал высокую аварийность. В течение месяца на нем произошло 4 повреждения. Понимая, что частые отключения воды доставляют горожанам неудобства, а в зону отключения попадают как многоквартирные дома, так и медицинское учреждение, мы оперативно приняли решение о замене аварийного участка, – пояснил заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко.

Так, последнее повреждение водопроводных сетей на улице Омской произошло 18 октября. Всего за 6 часов специалисты Омского водоканала провели ремонтные работы, заменив 2 метра трубопровода. Предыдущие повреждения, которые произошли на сетях, также были устранены путем замены аварийных участков. Суммарно в течение месяца специалисты заменили около 10 метров трубопровода диаметром 200 мм.

Учитывая тот факт, что на проезжей части улицы Омской в этом году провели капремонт, после работ на своих сетях Омский водоканал проведет благоустройство в максимальном объеме. Восстановление выполнят той же маркой асфальтобетона, что и при ремонте проезжей части улицы Омской летом текущего года.

В Омском водоканале рассчитывают, что все работы удастся завершить в полном объеме в ноябре 2024 года, чтобы успеть до морозов.