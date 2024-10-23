На фасаде стадиона написана фамилия легенды «Авангарда», а скульптура будет посвящена человеку, тренировавшему ЦСКА и сборную СССР.

Топонимическая комиссия Омска поддержала довольно странную инициативу спортивной школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». Перед зданием Ледового дворца имени Евгения Шастина решили поставить памятник выдающемуся советскому тренеру Анатолию Тарасову. Причем герой скульптуры будет изображен играющим в хоккей.

Как сообщили в мэрии, памятник намерены установить до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что финансировать работы будет фонд трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Карелина.

Отметим, что московский памятник Анатолию Тарасову, установленный в декабре 2018 года к столетию мэтра отечественного хоккея, расположен перед ледовым дворцом ЦСКА (недавно был снесен для строительства нового комплекса). Тарасов долгие годы работал с этой командой, а также сборной СССР. Никакого отношения к омскому ледовому дворцу, названному в честь легенды «Авангарда» Евгения Шастина, великий тренер, естественно, не имеет. На фасаде здания написана одна фамилия, а монумент будет установлен в честь другого человека. Получится откровенная путаница. Это примерно то же самое, как если бы перед СКК имени Блинова решили поставить памятник не этому спортсмену, а, например, Валерию Харламову.