Омск-Информ
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·Общество

В городе планируют установить памятник Анатолию Тарасову.

Сегодня, 10 октября, в Омске прошло заседание горсовета по социальным вопросам. Во время мероприятия прозвучало предложение об установке в городе памятника «отцу советского хоккея» Анатолию Тарасову, сообщает Город55. Инициатива принадлежит мэру Омска Сергею Шелесту, а озвучил ее глава Советского округа Сергей Финашин.

Памятник хотят установить перед ледовым дворцом имени Евгения Шастина на проспекте Мира (в районе технического университета). Затраты на себя возьмет фонд Карелина. Депутаты единодушно проголосовали за установку. Окончательное решение примут на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

·Общество

В городе планируют установить памятник Анатолию Тарасову.

Сегодня, 10 октября, в Омске прошло заседание горсовета по социальным вопросам. Во время мероприятия прозвучало предложение об установке в городе памятника «отцу советского хоккея» Анатолию Тарасову, сообщает Город55. Инициатива принадлежит мэру Омска Сергею Шелесту, а озвучил ее глава Советского округа Сергей Финашин.

Памятник хотят установить перед ледовым дворцом имени Евгения Шастина на проспекте Мира (в районе технического университета). Затраты на себя возьмет фонд Карелина. Депутаты единодушно проголосовали за установку. Окончательное решение примут на ближайшем пленарном заседании городского Совета.