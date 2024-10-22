Омич пропал 12 октября, его местонахождение неизвестно.

Сегодня, 22 октября, в паблике поисковиков «Лиза Алерт Омск» появилась ориентировка на 51-летнего Петра Кузьмина. Сообщается, что он пропал 12 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост Петра составляет 187 см, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой и голубые глаза. В какой одежде он был на момент пропажи – неизвестно.

Сообщить информацию о пропавшем нужно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.