«Газпром межрегионгаз Омск» вынужден был вводить ограничения подачи газа на котельные должников.
К 1 октября 2024 года просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области за газ составляет 1,6 млрд рублей. Из этой суммы 86 %, или 1,3 млрд рублей, – долги шести ТСО, работающих в Омске. Эти потребители не платят за текущее газопотребление и не погашают просроченную задолженность.
К примеру, сумма долга крупнейшего дебитора – АО «Тепловая компания» – 880 млн рублей, а уровень расчетов с поставщиком газа в текущем году составил 5,7 %. Задолженность еще одного дебитора, АО «Теплогенерирующий комплекс», увеличилась до 335 млн рублей.
Для снижения просроченной задолженности ТСО за газ «Газпром межрегионгаз Омск» информирует о платежной дисциплине надзорные и правоохранительные органы, а также правительство Омской области и администрацию Омска. Организация подала в Ростехнадзор 12 заявлений о нарушении теплоснабжающими организациями требований о самоограничении газоснабжения и ненадлежащем исполнении обязательств по платежам за газ. В межотопительный период «Газпром межрегионгаз Омск» вынужден был применять крайние меры: вводить ограничения подачи газа на котельные ТСО-должников.
Поставщик газа проводит претензионно-исковую работу. С начала года в Арбитражный суд Омской области подано 119 исков о взыскании с ТСО долга за потребленный газ на сумму 1,2 млрд рублей. В пользу «Газпром межрегионгаз Омск» вынесено решений на общую сумму почти 1,2 млрд рублей, на счет компании поступило 713,2 млн рублей.
Наибольшие суммы долга имеют ООО «Комплекстеплосервис» (52,1 млн рублей), ООО «ПТЭ» (32,5 млн рублей), ООО «Тепловая компания» (32 млн рублей), ООО «Малая генерация» (22 млн рублей).