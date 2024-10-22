«Газпром межрегионгаз Омск» вынужден был вводить ограничения подачи газа на котельные должников.

К 1 октября 2024 года просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области за газ составляет 1,6 млрд рублей. Из этой суммы 86 %, или 1,3 млрд рублей, – долги шести ТСО, работающих в Омске. Эти потребители не платят за текущее газопотребление и не погашают просроченную задолженность.

К примеру, сумма долга крупнейшего дебитора – АО «Тепловая компания» – 880 млн рублей, а уровень расчетов с поставщиком газа в текущем году составил 5,7 %. Задолженность еще одного дебитора, АО «Теплогенерирующий комплекс», увеличилась до 335 млн рублей.