Омск-Информ
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·Общество

Один из жителей региона поделился фотографиями.
В воскресенье, 20 октября, жители Омской области снова наблюдали гало. Снимок, сделанный в деревне Окунево Муромцевского района, опубликовал омич Павел Азанов.
Гало – это оптическое явление, вторичное свечение вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».
Отметим, что в небе над Омской областью сейчас можно наблюдать комету Цзыцзиньшань. Однако она становится все менее яркой.
·Общество

Один из жителей региона поделился фотографиями.
В воскресенье, 20 октября, жители Омской области снова наблюдали гало. Снимок, сделанный в деревне Окунево Муромцевского района, опубликовал омич Павел Азанов.
Гало – это оптическое явление, вторичное свечение вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».
Отметим, что в небе над Омской областью сейчас можно наблюдать комету Цзыцзиньшань. Однако она становится все менее яркой.