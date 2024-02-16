Омск-Информ
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·Общество

В Омском планетарии сообщили о наступлении морозных дней, благоприятных для наблюдений.
Вчера вечером в небе над Омском можно было увидеть сближение растущей Луны и Юпитера. Наблюдать это явление горожане смогут и сегодня.
– Посмотрите в окно, которое выходит на Запад! Такие морозные дни отличное время для наблюдений, ведь облачность меньше, воздух прозрачный, аж звенит, – сообщает Омский планетарий.
Отметим, сегодня утром омичи также заметили в небе гало – светящееся кольцо вокруг солнца, которое появляется из-за преломления света ледяных кристаллов в перистых облаках. Гало запечатлела жительница Старого Кировска.
·Общество

В Омском планетарии сообщили о наступлении морозных дней, благоприятных для наблюдений.
Вчера вечером в небе над Омском можно было увидеть сближение растущей Луны и Юпитера. Наблюдать это явление горожане смогут и сегодня.
– Посмотрите в окно, которое выходит на Запад! Такие морозные дни отличное время для наблюдений, ведь облачность меньше, воздух прозрачный, аж звенит, – сообщает Омский планетарий.
Отметим, сегодня утром омичи также заметили в небе гало – светящееся кольцо вокруг солнца, которое появляется из-за преломления света ледяных кристаллов в перистых облаках. Гало запечатлела жительница Старого Кировска.