У омичей остается все меньше времени, чтобы увидеть ее.

Комета Цзыцзиньшань в небе над Омском постепенно теряет яркость. Как сообщает Омский планетарий, теперь, чтобы увидеть ее невооруженным глазом, лучше выехать за город.

– Сегодня наблюдать комету можно с 19:00 до 21:00. В городе глазом увидеть сложно. Идеально выехать в область, где открыт горизонт на западе. Смотрим туда, где зашло солнце. Ориентир – яркая звезда Арктур оранжевого цвета. На одном уровне с ней, левее будет комета, – сообщили в планетарии.

Завтра омские астрономы планируют выезд за город. На охоту за кометой приглашают присоединиться всех желающих .