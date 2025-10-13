Раз в 1350 лет: в небе над Омском засияет яркая «лимонная» комета

Небесное тело можно будет увидеть без специальных приборов.

Омичи смогут наблюдать в небе яркую комету C/2025 A6 (Lemmon), которую видно раз в 1350 лет. Как сообщил директор Омского планетария Владимир Крупко, в этот «визит» яркость кометы в 3 раза выше прогнозируемой.

Если яркость кометы продолжит расти, ее можно будет увидеть уже в этом месяце, отмечает Крупко. Лучше всего это делать за чертой города, где свет от улиц и построек не будет мешать наблюдениям за небесным телом.

– Сейчас яркость кометы в 3 раза выше прогнозов, надеемся, что рост продолжится, и она в конце октября засияет на нашем небе, особенно за пределами города, – сказал Крупко.

Сейчас комета в 100 млн километров от Земли. Ее свет достигает нашей планеты через 6 минут. К 21 октября комета подойдет к Земле на расстояние 89 млн километров. Учитывая, что период ее обращения вокруг Солнца составляет около 1350 лет, случай действительно уникальный.

Сейчас небесное тело находится в районе созвездия Большой Медведицы, однако вскоре переместится в соседнее созвездие Волопаса, где станет значительно ярче. Именно тогда у землян появится шанс увидеть ее без специальных оптических устройств.