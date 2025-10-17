Омск-Информ
«В бинокль просто роскошна»: над Омском летит суперяркая комета

Пика яркости комета еще не достигла и будет приближаться к Земле.

Директор Омского планетария Владимир Крупко опубликовал первые снимки кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая стала видна невооруженным взглядом. Кадры были сделаны минувшей ночью.

– Великолепное небо, и комету неплохо видно простым глазом – дождались, а уж в бинокль просто роскошна. Сегодня яркость кометы 4.8, и она вблизи Cor Caroli (Сердце Карла), альфа Гончих Псов, и ее легко найти на небе, – рассказал Крупко.

Наблюдать комету можно будет еще несколько дней. К 21 октября она подойдет на минимальное расстояние от Омска – 89 млн километров.

