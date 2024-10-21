Омск-Информ
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·Общество

Мемориальную табличку хотят разместить там, где жил музыкант.

Сегодня, 21 октября, в Омске прошло заседание городского художественно-экспертного совета. В нем принял участие главный архитектор Омска Роман Воробьев.

Во время мероприятия участники рассмотрели проект памятной доски, посвященной лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову, сообщают «Вести Омск». Мемориал хотят установить на доме на улице Петра Осминина, где жил Летов.

Ранее табличку утвердила топонимическая комиссия. Теперь свое слово сказал художественно-экспертный совет.

·Общество

Мемориальную табличку хотят разместить там, где жил музыкант.

Сегодня, 21 октября, в Омске прошло заседание городского художественно-экспертного совета. В нем принял участие главный архитектор Омска Роман Воробьев.

Во время мероприятия участники рассмотрели проект памятной доски, посвященной лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову, сообщают «Вести Омск». Мемориал хотят установить на доме на улице Петра Осминина, где жил Летов.

Ранее табличку утвердила топонимическая комиссия. Теперь свое слово сказал художественно-экспертный совет.