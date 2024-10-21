Омск-Информ
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На пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса убрали обязательный правый поворот с крайней полосы движения.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об изменении схемы движения транспорта на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса при следовании в сторону Ленинградского моста. Теперь на Левый берег можно ехать со всех трех полос.

– Специалистами департамента транспорта была подробно проанализирована пропускная способность на подходах к Ленинградской площади. На основании этих данных принято решение направить транспортные потоки с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста с трех полос, включая первую, – сообщил глава города. – В ближайшее время специалисты «Транссигнала» демонтируют дополнительную светофорную секцию и произведут замену знаков, предписывающих направления движения по полосам.

Таким образом, поворачивать направо на проспект Маркса водители не смогут.

·Авто

На пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса убрали обязательный правый поворот с крайней полосы движения.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об изменении схемы движения транспорта на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса при следовании в сторону Ленинградского моста. Теперь на Левый берег можно ехать со всех трех полос.

– Специалистами департамента транспорта была подробно проанализирована пропускная способность на подходах к Ленинградской площади. На основании этих данных принято решение направить транспортные потоки с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста с трех полос, включая первую, – сообщил глава города. – В ближайшее время специалисты «Транссигнала» демонтируют дополнительную светофорную секцию и произведут замену знаков, предписывающих направления движения по полосам.

Таким образом, поворачивать направо на проспект Маркса водители не смогут.