Новый сервис от ВТБ доступен в том числе и в цифровом формате.

В Банке ВТБ стартовал новый сервис. Сервис Advisory PRO от «ВТБ Мои Инвестиции» стал все больше распространяться по городам России. Теперь жители Омска могут «встретиться» в любое время, в любом часовом поясе и в любой точке земли – в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». В соответствии со стратегией ВТБ на 2024–2026 годы розничный брокер банка начал расширение сети личного инвестиционного консультирования Advisory PRO.

Помимо Омска, на сегодняшний день клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» могут лично встретиться с консультантами для разработки стратегии с Advisory PRO в 20 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Ижевске, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Уфе, Саратове, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах. При выборе города присутствия «ВТБ Мои Инвестиции» оценивает в том числе численность населения и экономический потенциал региона.

Двадцатым городом стали Набережные Челны. Самый восточный регион России, где физически присутствуют инвестконсультанты ВТБ Мои Инвестиции – Иркутск. Скоро эта сеть покроет всю Россию.

– Инвестконсультант – высококвалифицированный специалист на финансовых рынках, который обладает богатым опытом работы с различными классами инструментов, – говорит управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Арсен Никогосян. – Как правило, у него имеется экономическое и финансовое образование. В сети «ВТБ Мои Инвестиции» есть и люди с техническим или математическим образованием, которые отлично показывают себя на рынке ценных бумаг, так как для эффективной торговли необходим четкий расчет и оценка возможных вариантов развития ситуации. Задача инвестконсультанта – помогать клиентам принимать взвешенные решения на рынке ценных бумаг, он сопровождает клиента на всём пути инвестирования. Всё это позволяет клиенту сохранить время и получить уже готовую выжимку из лучших инвестиций, клиенту остаётся лишь только принять решение.

Услуги инвестиционного консультирования от ВТБ – это линейка продуктов под различные финансовые запросы и цели. Так, начать путь в инвестициях клиент может от 50 тыс. руб. с помощью Робота-советника в мобильном приложении, выбрав одну из предложенных командой экспертов стратегий.

Для клиентов с суммой инвестиций от 1 млн руб., которым необходим более продвинутый сервис для инвестиций, предлагается услуга Advisory Lite с более гибким подходом к формированию портфеля и аналитической поддержкой в чате приложения.

Воспользоваться Advisory Pro могут клиенты с суммой инвестиций от 10 млн рублей. После подключения клиента к сервису инвестконсультанты брокера «ВТБ Мои инвестиции» оценивают его финансовое состояние и на основе указанных им целей разрабатывают персональную стратегию управления финансами. После этого клиент совместно с экспертом брокера выбирает подходящие активы.

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