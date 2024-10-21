Софья обнаружена у знакомой.

В полиции объявили о завершении поисков пропавшей накануне вечером 12-летней Софьи П. Как ранее сообщал «Омск-информ», школьница вышла из дома на улице Лукашевича в воскресенье, 20 октября, около 16:00 и пропала

Сегодня, 21 октября, девочку нашли живой. Школьницу обнаружили у знакомой, проживающей в Октябрьском округе.

Сотрудники полиции отвезли подростка в отдел полиции, где в произошедшем будут разбираться инспекторы ПДН. По предварительным данным, противоправных действий в отношении школьницы не совершено.