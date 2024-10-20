Она вышла из дома больше девяти часов назад и до сих пор не вернулась.

В Омске пропала 12-летняя Софья Полякова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», сегодня, 20 октября, около 16:00 девочка вышла из дома на Лукашевича и не вернулась.

Когда девочка уходила, она была одета в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и белую вязаную шапку ушанку.

Информацию, которая может помочь найти девочку, омичей просят сообщать по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).