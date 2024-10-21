Регион занимает 26-е место в стране по соотношению доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Агентство «РИА Новости» представило рейтинг регионов по доходам населения. Эксперты расположили субъекты Федерации по соотношению среднедушевых доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Такая методика позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен.

– Итоги проведенного исследования показывают существенную разницу в уровне покупательной способности доходов в разных субъектах РФ, – отмечают авторы исследования. – Значение соотношения среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора в различных регионах изменяется в широком диапазоне от 1,19 до 6,03, то есть реальный (с учетом цен) уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается в пять раз. При этом медианное значение соотношения среди исследуемых субъектов РФ составляет 2,2.

В Омской области, которая заняла в рейтинге 26-е место, соотношение доходов к стоимости набора товаров и услуг составило 2,35. Во втором квартале текущего года омичи в среднем имели доходы на 44,8 тыс. рублей. За год доходы населения выросли на 6,4 %.

Лидеры рейтинга – Ямал, Ненецкий автономный округ и Чукотка. Москва идет на четвертом месте, Санкт-Петербург – 7-й, соседи омичей – Тюменская и Новосибирская области – на 22-м и 23-м местах соответственно.