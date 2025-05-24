Омск-Информ
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·Политика

Парламентарии лишь уведомили о том, что их семьи не совершали никаких крупных сделок.

На сайте Омского городского Совета появилась информация о доходах депутатов за прошлый год. Правда, сейчас данные выглядят весьма загадочно и туманно.  

Поскольку с 2022 года президент России Владимир Путин разрешил чиновникам и депутатам всех уровней представлять эту информацию в обобщенном виде. Это связано с «уязвимостью перед иностранными спецслужбами и угрозой санкций».

Потому третий год отчеты о доходах депутатов Омского горсовета выглядят обобщенно. Известно лишь, что три парламентария получают зарплату, а еще 35 трудятся бескорыстно. Еще два мандата вакантны: Дмитрий Маркелов ушел работать главой минздрава, а Павел Корольков уехал в Подмосковье. Выборы по их округам намечены на сентябрь.

В декларациях лишь указано, что за последний год семьи депутатов не совершали сделок, общая сумма которых превышала бы их общий доход за три последних года. Никаких конкретных цифр не приводится.

·Политика

Парламентарии лишь уведомили о том, что их семьи не совершали никаких крупных сделок.

На сайте Омского городского Совета появилась информация о доходах депутатов за прошлый год. Правда, сейчас данные выглядят весьма загадочно и туманно.  

Поскольку с 2022 года президент России Владимир Путин разрешил чиновникам и депутатам всех уровней представлять эту информацию в обобщенном виде. Это связано с «уязвимостью перед иностранными спецслужбами и угрозой санкций».

Потому третий год отчеты о доходах депутатов Омского горсовета выглядят обобщенно. Известно лишь, что три парламентария получают зарплату, а еще 35 трудятся бескорыстно. Еще два мандата вакантны: Дмитрий Маркелов ушел работать главой минздрава, а Павел Корольков уехал в Подмосковье. Выборы по их округам намечены на сентябрь.

В декларациях лишь указано, что за последний год семьи депутатов не совершали сделок, общая сумма которых превышала бы их общий доход за три последних года. Никаких конкретных цифр не приводится.