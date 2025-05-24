Парламентарии лишь уведомили о том, что их семьи не совершали никаких крупных сделок.

На сайте Омского городского Совета появилась информация о доходах депутатов за прошлый год. Правда, сейчас данные выглядят весьма загадочно и туманно.

Поскольку с 2022 года президент России Владимир Путин разрешил чиновникам и депутатам всех уровней представлять эту информацию в обобщенном виде. Это связано с «уязвимостью перед иностранными спецслужбами и угрозой санкций».

Потому третий год отчеты о доходах депутатов Омского горсовета выглядят обобщенно. Известно лишь, что три парламентария получают зарплату, а еще 35 трудятся бескорыстно. Еще два мандата вакантны: Дмитрий Маркелов ушел работать главой минздрава, а Павел Корольков уехал в Подмосковье. Выборы по их округам намечены на сентябрь.

В декларациях лишь указано, что за последний год семьи депутатов не совершали сделок, общая сумма которых превышала бы их общий доход за три последних года. Никаких конкретных цифр не приводится.