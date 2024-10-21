Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, как «выбивал» для региона федеральные средства.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин раскрыл, как лоббировал выделение федеральных денег для региона. Для этого он дважды встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Деньги требовались для двух целей: возмещение затрат на ликвидацию последствий паводка в Усть-Ишиме и федеральные дотации.

– Вопросов оказалось два: возмещение из федерального бюджета затрат на ликвидацию последствий в Усть-Ишиме и сохранение методики распределения дотаций, которая позволяла Омской области получить дополнительные средства, – отметил Смолин. – Один вопрос я озвучил на первой встрече и получил ответ, что пока Минфин только частично согласовал заявку Омской области на возмещение потраченных средств во время ликвидации последствий наводнения.

По дотациям министр дал положительный ответ, но регион получит их меньше, чем в два предыдущих года.

– Думаю, что Антон Германович точно запомнит, что наш регион нуждается в дополнительных средствах. Он несколько раз переспрашивал: «Омская область?», – выразил надежду парламентарий.

В части трат на ликвидацию последствий паводка в Усть-Ишиме власти попросили возместить 300 млн рублей. В целом регион потратил на эти цели почти 3 млрд рублей. Сумму требуемых дотаций для Омской области депутат Госдумы обещал рассказать позже.