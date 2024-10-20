Омск-Информ
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·Спорт

Он быстрее всех проплыл 400 метров в ластах.
Мастер спорта России международного класса омич Олег Захаров завоевал золото Кубка мира по подводному спорту. Он стал первым на дистанции 400 метров в классических ластах.
Соревнования проходили в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро с 15 по 20 октября и собрали сильнейших пловцов из 29 стран. Как сообщает министерство спорта Омской области, 2-е и 3-е места заняли итальянские спортсмены Angelo Sciacca и Valter Prampolini.
·Спорт

Он быстрее всех проплыл 400 метров в ластах.
Мастер спорта России международного класса омич Олег Захаров завоевал золото Кубка мира по подводному спорту. Он стал первым на дистанции 400 метров в классических ластах.
Соревнования проходили в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро с 15 по 20 октября и собрали сильнейших пловцов из 29 стран. Как сообщает министерство спорта Омской области, 2-е и 3-е места заняли итальянские спортсмены Angelo Sciacca и Valter Prampolini.