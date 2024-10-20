Омск-Информ
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·Образование

Документ пока не приняли, он находится на стадии обсуждений.
Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проекты приказов с расписанием ЕГЭ на 2025 год. Досрочный период планируется с 21 марта по 21 апреля, основной период – с 23 мая по 4 июля, дополнительный период – с 4 по 23 сентября.
Расписание основоного периода:
  • 23 мая – экзамены по истории, литературе и химии,
  • 27 мая – по математике базового и профильного уровней,
  • 30 мая – по русскому языку,
  • 2 июня – по обществознанию и физике,
  • 5 июня – по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть),
  • 10–11 июня – по информатике и иностранным языкам (устная часть),
  • 16–23 июня – резервные дни по всем предметам,
  • 3–4 июля – резервные дни для пересдач предмета по выбору.
ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три периода: досрочный (с 22 апреля по 17 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (со 2 по 23 сентября).
·Образование

Документ пока не приняли, он находится на стадии обсуждений.
Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проекты приказов с расписанием ЕГЭ на 2025 год. Досрочный период планируется с 21 марта по 21 апреля, основной период – с 23 мая по 4 июля, дополнительный период – с 4 по 23 сентября.
Расписание основоного периода:
  • 23 мая – экзамены по истории, литературе и химии,
  • 27 мая – по математике базового и профильного уровней,
  • 30 мая – по русскому языку,
  • 2 июня – по обществознанию и физике,
  • 5 июня – по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть),
  • 10–11 июня – по информатике и иностранным языкам (устная часть),
  • 16–23 июня – резервные дни по всем предметам,
  • 3–4 июля – резервные дни для пересдач предмета по выбору.
ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три периода: досрочный (с 22 апреля по 17 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (со 2 по 23 сентября).