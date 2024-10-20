Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла днем в Октябрьском округе.
Сегодня около 14:20 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице 26-й Рабочей случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 20-летняя девушка на автомобиле Mazda сбила 13-летнего мальчика.
Ребенок получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь.
·Происшествия

Авария произошла днем в Октябрьском округе.
Сегодня около 14:20 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице 26-й Рабочей случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 20-летняя девушка на автомобиле Mazda сбила 13-летнего мальчика.
Ребенок получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь.