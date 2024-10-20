Омск-Информ
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·Политика

Место Александра Герлица занял Константин Герлиц.
По данным ЕГРЮЛ, 18 октября в Москаленском городском поселении сменился глава. Александр Герлиц покинул пост. Вместо него временно исполнять обязанности главы будет Константин Герлиц.
Отметим, что Александр Герлиц руководил москаленской администрацией 9 лет. А Константин Герлиц ранее возглавлял Единый диспетчерский центр оперативного реагирования и административно-хозяйственного обеспечения Москаленского района.
·Политика

Место Александра Герлица занял Константин Герлиц.
По данным ЕГРЮЛ, 18 октября в Москаленском городском поселении сменился глава. Александр Герлиц покинул пост. Вместо него временно исполнять обязанности главы будет Константин Герлиц.
Отметим, что Александр Герлиц руководил москаленской администрацией 9 лет. А Константин Герлиц ранее возглавлял Единый диспетчерский центр оперативного реагирования и административно-хозяйственного обеспечения Москаленского района.