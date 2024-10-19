Строительный забор установлен на стрелке Оми и Иртыша. Горожанам рекомендуют обходить стройку.

Участок набережной Тухачевского в центре Омска перекрыли для проведения строительных работ. Строительный забор установлен на стрелке Оми и Иртыша в районе бассейна «Пингвин» и территории бывшей ТЭЦ-5, где сейчас ведутся строительные работы.

Как сообщает медиа «Трамплин», перекрытие связано с благоустройством набережной Тухачевского на участке от улицы Достоевского до улицы Таубе. Подрядная организация выполняет благоустройство территории, прилегающей к апарт-отелю по улице Некрасова. Срок окончания работ – 30 августа 2025 года.

На информационном стенде содержится рекомендация обходить перекрытый участок по улице Партизанской через Выставочный сквер. Впрочем, находчивые горожане спускаются на нижний ярус набережной и огибают забор по берегу Оми.