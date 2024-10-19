Аграрии намолотили 3,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, и уборочная кампания еще не завершена.

Уборочная кампания в Омской области завершится с рекордными цифрами. По состоянию на 18 октября, аграрии намолотили уже 3 млн 800 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 19,5 центнера с гектара.

При этом жатва хлебов завершена только в 14 районах области, обмолочено 97,2 % площади зернового клина. За оставшееся время общая цифра по урожаю может приблизиться к 4 млн тонн.

– Слова благодарности за самоотверженный труд всем аграриям и хлеборобам, которые вышли, по сути, на рекордные цифры уборочной кампании. Уборка еще не закончена. Думаю, по итогам мы выйдем на 3 млн 900 тысяч тонн зерна, – сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Как отметили в правительстве, в этом году сельхозпроизводители внесли изменения в структуру посевных площадей в пользу масличных культур. Были увеличены площади рапса, масличного льна, подсолнечника. На сегодняшний день их намолот составил более 370 тыс. тонн, что в 1,5 раза выше показателей прошлого года на эту дату. При этом убрано только 75 % всех масличных культур.