Омич вышел из приемного отделения больницы, и больше его не видели.

Сегодня, 18 октября, в паблике поисковиков «Доброспас-Омск» появилась ориентировка на 62-летнего Виктора Павлика. Накануне, 17 октября, он вышел из приемного отделения БСМП № 1 по адресу улица Перелета, 9, и пропал. До сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 70 лет, его рост 176 см. У пожилого мужчины худощавое телосложение, седые волосы и борода. На момент пропажи он был одет в черную куртку, черные штаны и черную вязаную шапку.

Сообщить о Викторе Павлике нужно по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 112.