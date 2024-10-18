Клиенты ВТБ получат кешбэк за остатки средств на счетах.

Банк ВТБ предоставляет своим клиентам возможность подключить дополнительные категории кешбэка за хранение средств на текущих счетах. Нововведение станет доступно до конца этого года.

Чтобы получать дополнительные категории кешбэка, клиенту следует держать на текущих счетах от 10 тысяч рублей на протяжении 30 дней. При этом чем больше будет остаток, тем больше дополнительных категорий кешбэка сможет выбрать пользователь. Максимальное чисто категорий для выбора у клиентов ВТБ вырастет до 12. Зарплатным клиентам банка уже доступно 4 категории, 1 категорию можно получить в рамках подписки ВТБ Плюс, 1 категория добавляется за пользование кредитной картой и до 6 категорий – за хранение средств на счете.

– Каждый третий активный клиент ВТБ ежемесячно выбирает для себя нужные категории, и до конца года мы увеличим число доступных опций в три раза – с 4 до 12, – рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. – Это даст серьезный рост всему рынку лояльности в России. Ожидаем, что с учетом роста оборота транзакций объем кешбэка вырастет на 50–65 % в целом по рынку – по итогам года клиенты получат от банков 420 млрд рублей.

ВТБ обновил свою программу лояльности в мае 2024 года, и за 4 месяца клиенты получили в 2 раза больше кешбэка рублями, чем они получали ранее бонусами. Программа каждый месяц становится все более популярной. К сентябрю этого года 55 % от активной клиентской базы выбрали себе категории кешбэка.

Чаще всего клиенты выбирают категории «На все покупки» – 28,4 %, «Супермаркеты» – 20,6 %, «Кафе и рестораны» – 14,1 %, а также «Аптеки» – 8,7 %. Разумеется, список категорий с кешбэком обновляется ежемесячно, банк использует аналитические модели, с помощью которых формируется список категорий и размер кешбэка для каждого клиента.

Кешбэк рублями – частичный возврат стоимости покупки в процентах от суммы операции по карте ВТБ, в виде начисления бонусных рублей, ежемесячно конвертируемых банком в денежные средства, зачисляемые на счет участника по курсу 1 бонусный рубль = 1 рубль в порядке, установленном правилами программы лояльности.

Подробную информацию о программе лояльности, начислении и выплате кешбэка, ограничениях, условиях предоставления продуктов банка и о тарифах можете получить на сайте vtb.ru , а также во всех подразделениях банка.

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. 191144, город Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11 литер А ОГРН 1027739609391. РЕКЛАМА 0+