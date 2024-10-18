Клиника «Евромед» проводит иммунизацию против гриппа вакциной «Ультрикс Квадри», вырабатывающей специфический иммунитет, который сохраняется до года.

После относительного летнего «затишья» осенью снова наблюдается рост числа заболевших острыми респираторными заболеваниями. Низкая инсоляция, которая ведет к недостатку витамина Д в организме, резкие перепады температуры, холодный и сырой воздух на улице и, напротив, после начала отопительного сезона слишком сухой в помещениях – все это разрушает защитные барьеры организма, приводя к снижению иммунитета.

Одним из самых опасных заболеваний остается грипп. Он легко распространяется и может приводить к тяжелым последствиям. Даже здоровый человек, встретившись с вирусом, может столкнуться с тяжелым течением болезни и осложнениями, такими как отит, синусит, бронхит, пневмония и другие. Также грипп может нарушить работу сердца, сосудов, почек, центральной нервной системы, вызвать сильнейшую интоксикацию организма. Как же бороться с этим опасным заболеванием? Снизить риск заражения и возникновения серьезных последствий для организма может помочь своевременная сезонная вакцинация.

Сейчас в «Евромеде» проводится иммунизация против гриппа препаратом «Ультрикс Квадри». Это высокотехнологичная четырехвалентная вакцина, которая включает в себя по 15 мкг 4 штаммов вирусов гриппа типа А и В. После постановки прививки уже через 8–12 дней начинает вырабатываться специфический иммунитет, который сохраняется до 12 месяцев. Начинать вакцинацию лучше заранее.

Вакцина от гриппа особенно рекомендована:

школьникам и студентам;

людям старше 60 лет;

людям, подверженным острым респираторным вирусным инфекциям;

людям с высоким риском возникновения заболевания (работникам в сфере медицины, образования, транспорта, коммунальной и социальной сфер, полиции, военнослужащим и т. д.);

пациентам, страдающим хроническими заболеваниями (болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, заболеваниями почек, обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями, иммунодефицитом).

В «Евромеде» можно привиться по адресам:

ул. Лукашевича, 21б – вт., пт. с 10:00 до 12:00, вс. с 9:00 до 17:00;

ул. Старозагородная Роща, 8 – пн. – пт. с 8:00 до 18:00, сб. с 8:00 до 16:00, вс. с 9:00 до 16:00;

ул. Кемеровская, 13, поликлиника для взрослых пациентов – пн. – пт. с 8:00 до 19:30, вс. с 9:00 до 17:30;

ул. Кемеровская, 13, Детский «Евромед» – пн., вт., чт., пт., сб. с 8:00 до 12:00.

Возможна вакцинация с выездом на предприятие.

Стоимость вакцинации:

у детей от 6 месяцев до 18 лет в клинике – 1820 руб. (дополнительно оплачивается предпрививочный осмотр врача-педиатра – 790 руб., требуется предварительная запись). При себе иметь: амбулаторную карту, свидетельство о рождении, прививочный сертификат, оригинал паспорта родителя;

у взрослых в клинике – 1820 руб. (осмотр терапевта входит в стоимость). При себе иметь: паспорт и прививочный сертификат;

при выезде на предприятия – 2030 руб.

Уточнить необходимую информацию можно у операторов справочной службы по телефону 66-45-95 и в чате на сайте https://euromed-omsk.ru. При вакцинации с выездом на предприятие – по телефону 330-200.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

ООО «МЦСМ «Евромед». Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12.08.2022. Реклама