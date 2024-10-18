Ему придется заплатить 2,4 млн рублей.
Омский областной суд усилил наказание бывшему начальнику производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла КУ ОО «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгению Селезневу. К предыдущему наказанию за взятку ему добавили штраф 2,4 млн рублей.
Напомним, с мая 2020 г. по май 2023 г. чиновник получил от директора строительной компании 1,2 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на строительно-монтажные работы и беспрепятственный их прием. Советский районный суд в наказание отправил чиновника на 3 года в колонию строгого режима. Еще на 4 года ему запретили заниматься административно-хозяйственной деятельностью. У омича также конфискуют деньги, которые он получил незаконным путем.
Апелляцию на приговор подала прокуратура, которая посчитала его слишком мягким. Новое решение вступило в законную силу.