Из-за 1,2 млн рублей мужчина лишился свободы на 4 года.

Советский районный суд признал 39-летнего начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла КУ ОО «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгения Селезнева виновным в получении взятки. Как сообщили в прокуратуре, в период с мая 2020 г. по май 2023 г. директор строительной компании заплатил чиновнику 1,2 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на строительно-монтажные работы и беспрепятственный их прием.

Отметим, что свою вину чиновник признал. В наказание суд решил отправить его на 3 года в колонию строгого режима. Еще на 4 года чиновнику запретили заниматься административно-хозяйственной деятельностью. У омича также конфискуют деньги, которые он получил незаконным путем.

После оглашения приговора чиновника взяли под стражу в зале суда.