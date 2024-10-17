Омск-Информ
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·Общество

Украшать ее только начали.
Около ТЦ «Континент» в Омске начали украшать каркас новогодней елки. Фотографию искусственного дерева опубликовал телеграм-канал omsk_putevoditel.
– До Нового года тем временем осталось 76 дней, – указано в посте.
Напомним, «Континент» принадлежит предпринимателю Валерию Кокорину. Он первым  в городе ставит елки возле своих объектов. В прошлом году ее начали устанавливать в конце октября.
·Общество

Украшать ее только начали.
Около ТЦ «Континент» в Омске начали украшать каркас новогодней елки. Фотографию искусственного дерева опубликовал телеграм-канал omsk_putevoditel.
– До Нового года тем временем осталось 76 дней, – указано в посте.
Напомним, «Континент» принадлежит предпринимателю Валерию Кокорину. Он первым  в городе ставит елки возле своих объектов. В прошлом году ее начали устанавливать в конце октября.