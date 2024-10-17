Оператор Т2 и Московская биржа создают систему для улучшения финансовых сервисов.

Российский оператор мобильной связи Т2 в сотрудничестве с Московская биржей начали сотрудничество в сфере развития инвестиционных аналитических финансовых сервисов. Решения будут основаны на финансовых данных, технологиях искусственного интеллекта и алгоритмах big data (больших данных). Договоренности позволят реализовать и запустить крупные совместные проекты на рынке уже в следующем году.

Меморандум о сотрудничестве был подписан на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, в котором принимали участие генеральный директор Т2 Антон Годовиков и председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Компании обладают большим массивом обезличенных данных, которые могут быть использованы для определения оптимальных инвестиционных стратегий и создания платформ и продуктов, помогающих принимать инвестиционные решения.

– Т2 активно развивает направление финансовых сервисов, и подписание меморандума будет способствовать укреплению позиции компании на финансовом рынке, – подчеркивает Антон Годовиков, генеральный директор Т2. – Уверен, что с помощью высокотехнологичных сервисов и систем мы сможем создать уникальные и, самое главное, эффективные продукты для пользователей и бизнеса. Эти решения станут большим шагом на пути повышения инвестиционной и кредитной грамотности клиентов. Формирование рейтингов на основе больших данных в распоряжении компаний станет прорывом в области управления финансами как в В2С-, так и В2В-сегменте.

Первый совместный проект Т2 и Московской биржи – система, при помощи которой пользователи смогут оценить свой инвестиционный рейтинг, рассчитанный в сравнении с обобщенной инвестиционной статистикой в распоряжении компаний. Платформа будет работать на базе искусственного интеллекта с применением моделей различных инвестиционных стратегий и их результативности. При этом пользователи сами смогут дополнять систему данными и совершенствовать механизм.

– Московская биржа и Т2 накопили огромные массивы данных и обладают сильной экспертизой в их обработке и анализе для определения всего спектра потребностей и моделей поведения различных категорий клиентов, – рассказывает Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи. – Объединение наших ресурсов и компетенций в этой области поможет создавать новые персонализированные продукты и услуги, а искусственный интеллект обеспечит их непрерывное совершенствование и доработку. Это удачно вписывается в планы по дальнейшему развитию нашей платформы для управления личными финансами «Финуслуги», и мы продолжим работу по использованию больших данных в интересах российских инвесторов.

Следующим шагом станет создание продукта кредитного рейтинга для финансовых организаций. Благодаря ему бизнес сможет совершенствовать механики привлечения клиентов и оценивать риски при выдаче пользователю кредитов и других банковских продуктов.

Согласно плану, проекты будут реализованы в 2025 году.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама