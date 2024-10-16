Омск-Информ
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·Общество

Ее установят перед зданием на Красном Пути.
Омские власти разместили на портале «Госзакупки» конкурс на поставку светодиодной новогодней елки. На искусственное 6-метровое дерево выделили почти 498 тыс. рублей. Установить искусственное дерево планируется возле здания Законодательного собрания Омской области (Красный Путь, 1).
– Внешний вид: объемно-декоративная, сборно-разборная металлическая конструкция в виде конуса с комплектом украшений из макушки в виде восьмиконечной звезды, вплетенной гирлянды и снежинок на нижнем ярусе, – говорится на портале «Госзакупки».
Заявки от предпринимателей принимают до 22 октября. Выбрать победителя планируется 24 октября.
·Общество

Ее установят перед зданием на Красном Пути.
Омские власти разместили на портале «Госзакупки» конкурс на поставку светодиодной новогодней елки. На искусственное 6-метровое дерево выделили почти 498 тыс. рублей. Установить искусственное дерево планируется возле здания Законодательного собрания Омской области (Красный Путь, 1).
– Внешний вид: объемно-декоративная, сборно-разборная металлическая конструкция в виде конуса с комплектом украшений из макушки в виде восьмиконечной звезды, вплетенной гирлянды и снежинок на нижнем ярусе, – говорится на портале «Госзакупки».
Заявки от предпринимателей принимают до 22 октября. Выбрать победителя планируется 24 октября.