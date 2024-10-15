Мигрантов поймали на нарушении трудового законодательства и уклонении от воинского учета.

Омская полиция вместе с сотрудниками Росгвардии и военкоматов провела рейды на территории торговых точек в Ленинском и Кировском округах. Во время этих мероприятий шли проверки миграционного законодательства.

Проверку прошли 130 человек. Полиция обнаружила административные нарушения, связанные с незаконной трудовой деятельностью иностранцев на территории РФ.

Также проверялись те, кто недавно получил гражданство России. Сотрудники военкоматов выдавали им повестки, чтобы поставить на воинский учет.

По законодательству иностранцы, которые получили гражданство РФ, должны в течение двух недель после регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в России.

Отметим, что в августе 2024 года вступил в силу закон о лишении приобретенного гражданства, если иностранцы отказываются вставать на воинский учет.