Ее участниками стали более 100 представителей отрасли: редакторов, журналистов, блогеров и пресс-служб органов власти.

В минувшие выходные в Омске стартовал образовательный проект Медиашкола «RT-регион». Его организаторами стали «Точка кипения Омск» и международный телеканал RT. Важный для региона проект поддержали министерство внутренней политики Омской области и Омское региональное отделение Союза журналистов России.

Слушателями медиашколы стали более сотни представителей ключевых медиаресурсов региона: редакторов, журналистов, блогеров и пресс-служб органов власти. Приезд медиаэкспертов организовала «Точка кипения Омск».

– Мы объединяем и развиваем различные профессиональные сообщества. Сегодня, когда информация – наиболее ценный ресурс в современном мире, СМИ стали не просто средством коммуникации, но и эффективным инструментом формирования имиджа нашего региона. Мы рады, что благодаря нам в Омске впервые открывается медиашкола с международными экспертами. Мощный образовательный трек для журналистов доступен всем, кто готов развиваться в медиасфере, – отметила лидер «Точки кипения Омск» Полина Харламова.

Спикеры «Медиашколы RT-регион» поведали о лучших практиках видеопроизводства в соцсетях, особенностях продюсирования, а также авторскому праву и защите изображений. Кроме того, представителей омской медиасферы ждала встреча с известным журналистом-международником Александром Гурновым. Обладатель почетного звания «Золотое перо России» и дипломант первого конкурса ТЭФИ в номинации «Лучший репортер» поделился секретами проведения репортажа.

– Репортаж должен быть интересен любому журналисту, работающему на телевидении, на радио и в газете. В его основе – эксклюзивная информация с места событий, которая ложится в основу других жанров и форматов. Репортаж как роман – неисчерпаемый для творчества и изучения жанр, – заметил Александр Гурнов.

В ноябре состоится второй этап «Медиашколы RT-регион» в Омске.